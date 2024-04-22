Подготовка к выпускным экзаменам и поступлению за рубежом в одном заведении!

Подготовительная школа для учеников 9-11 классов: комплексная подготовка к выпускным экзаменам (аттестат) и поступлению в зарубежные университеты в одном учебном заведении!

Школа для учеников 9-11 классов отличается от других средних школ и курсов благодаря специально разработанной учебной программе, которая позволяет ученикам оптимизировать свое время, а родителям — сэкономить расходы. Одним из основных преимуществ этой школы является возможность оплаты за обучение ежемесячно.

В рамках трехчасового учебного дня в одном учебном заведении ученики смогут успешно завершить программу средней школы, подготовиться к выпускным экзаменам (аттестату), а также к поступлению в зарубежные и местные университеты (сдавая экзамены SAT, IELTS и TOEFL). В подготовительной школе, охватывающей азербайджанский и русский секторы, будут обучаться от 15 до 18 учеников в каждом классе.

Подготовительная школа, являющаяся совместным проектом образовательного центра Leznik & Co. и образовательного комплекса LANDAU School, представляет собой уникальное образовательное учреждение, первое в своем роде, в области образования в Азербайджане.

Подготовительная школа для учеников 9-11 классов начнет свою деятельность со следующего (2024/2025) учебного года!

На учебный год 2024/2025 объявляется прием на следующие образовательные программы в соответствующих секторах и классах:

Учебный процесс будет осуществляться в две смены.

Но каковы преимущества подготовительной школы для учеников 9-11 классов?

- Ученики смогут эффективнее распоряжаться своим временем благодаря ежедневному трехчасовому режиму обучения;

- Поскольку учебная программа школы построена на основе работы курсов, ученики будут готовиться к соответствующим предметам в соответствии с системой курсов, а также успешно завершат обучение и получат аттестат. Это позволит им избежать дополнительных расходов;

- Ученики будут готовиться к предметам, предназначенным для выпускного экзамена (аттестата) в одном центре (то есть не придется посещать разные учебные заведения из-за каждого отдельного предмета);

- Оплатить обучение можно будет ежемесячным платежом;

- Ученики смогут полностью подготовиться как к выпускным экзаменам (аттестату), так и к поступлению в зарубежные университеты.

Программа подготовки к экзамену SAT основана на специальной методике, разработанной Эмилем Лезник, основателем LANDAU Education Group, главным академическим директором LANDAU School, опытным математиком и экспертом в области образования.

Образовательный центр Leznik & Co. и LANDAU School - это крупнейшие проекты в области образования, которые имеют множество успешных достижений в рамках деятельности LANDAU Education Group. Отметим, что за период своей семилетней деятельности Leznik & Co. подготовил более 2000 учеников к получению высшего образования в ведущих мировых университетах, и всегда выделялся высокими результатами, достигнутыми учениками на экзаменах SAT, IELTS и TOEFL.

Прием в подготовительную школу для учеников 9-11 классов на учебный год 2024/2025 в настоящее время открыт! Для регистрации Вы можете заполнить онлайн-форму, перейдя по соответствующей ссылке (https://shorturl.at/kO358) или посетив сайт www.landauschool.com, а также перейдя в раздел "Подать заявление в Подготовительную школу".

Для получения более подробной информации Вы можете позвонить по номеру *3170.