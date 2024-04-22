Латвийским школьникам запретят изучать русский. Вместо него предложат немецкий

Власти Латвии приняли решение с 2026 года отказаться от изучения в школах русского языка как второго иностранного, сообщил портал Delfi.

Школьники, которые еще до 1 сентября 2025 года выбрали в качестве второго иностранного языка русский язык, смогут продолжать изучать этот язык до завершения основной школы. Затем в качестве второго иностранного языка, начиная с 5-го класса, можно будет учить только официальный язык ЕС, стран Европейской экономической зоны.

Согласно правилам о государственном стандарте основного образования, русский язык не входит в число этих языков.

По данным Министерства образования и науки, русский язык преподается в качестве второго иностранного почти в половине латвийских школ. В некоторых учебных заведениях альтернативы русскому языку не предлагается.

Переходный период - русский язык окончательно будет постепенно, а не разом замещаться немецким, французским, испанским и так далее - обоснован тем, что необходимо подготовить преподавателей, которых сейчас не хватает.