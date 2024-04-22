Оружие для Украины уже на европейских складах

Большинство вооружений из нового пакета помощи США для Украины, которую выделят после завершения процедуры одобрения соответствующего закона, уже находится на складах Германии и Польши. Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на американский источник, знакомый с предоставлением военной помощи Украине.

Хотя американские официальные лица не говорят об этом открыто, источник сообщил, что значительная часть этой помощи уже размещена на складах в Германии и Польше, что, очевидно, сократит время, необходимое для ее доставки в Украину.

Источник также сообщил, что артиллерийские снаряды будут одними из первых материалов, которые доставят в Украину.

Отмечается, что после пересечения границы украинские чиновники будут пытаться доставить материалы туда, где они нужны, как можно быстрее – но это все равно составит значительную логистическую проблему, учитывая огромное количество соответствующего вооружения.

Поэтому, говорится в материале CNN, даже с быстрым одобрением нового пакета помощи преимущество, которое сейчас имеет Россия, не будет устранено немедленно.

Напомним, 20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины.