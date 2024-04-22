С 30 апреля по 3 мая в Суговушане и Мингячевире пройдет международная регата «Кубок Президента», посвященная памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Марафон, который продлится 4 дня, соберет команды из более чем 20 стран – Азербайджана, а также Болгарии, Хорватии, Эстонии, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии, Словении, Испании, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Официальный парад регаты пройдет 30 апреля на проспекте Гейдара Алиева в Мингячевире. Парад начнется с 14:00. Церемония открытия и первые соревнования международной регаты «Кубок Президента-2024» состоятся 1 мая в Суговушане. На водохранилище Суговушана пройдут соревнования по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 200 и 500 метров. Регата пройдет 2-3 мая в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре «Кура». Здесь команды будут соревноваться в гребле на байдарках, каноэ и академической гребле.

3 мая в Мингячевире состоится церемония закрытия международной регаты «Кубок Президента-2024». На церемонии закрытия сначала будут награждены победители. Затем церемония закрытия продолжится художественной частью. Напомним, что регата «Кубок Президента» второй год подряд включена в официальный календарный план Европейской ассоциации каноэ (ECA).