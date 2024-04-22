ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в Ливане Хасина Али Азкула – одного из ключевых командиров ПВО «Хезболлы». Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Также подтверждена ликвидация Мухаммада Халиля Атии – одного из командиров спецназа «Радуан».

Судя по имеющимся данным, Хасин Али Азкул был уничтожен ракетным ударом с БПЛА, когда ехал на автомобиле между Абу аль-Асуадом и Адлуном, к северу от Тиры (примерно в 35 км от границы с Израилем).

Мухаммад Халиль Атия был ликвидирован в ночь на 23 апреля в результате авиаудара ЦАХАЛ, когда находился в деревне Зрифа, к востоку от Арзуна (в 15-20 км от границы с Израилем).