Посол Армении: Нам все равно, что Россия делает в Украине

Ереван ощущает давление с разных сторон, но пытается строить отношения с Москвой вне зависимости от того, что Россия делает в Украине, заявил посол Армении при ЕС Тигран Балаян.

«Мы чувствуем давление с разных сторон. Но пока я бы сказал вам, что мы пытаемся строить наши отношения с Россией независимо от того, что Россия делает в Украине.

Мы хотели бы, чтобы нам помогали укреплять нашу армию, нашу обороноспособность и безопасность, реформировать наши государственные институты. В том числе речь об институтах бизнеса. Повышать качество нашей продукции, чтобы она была конкурентоспособна не только на европейском рынке.

Чтобы, если будут возможные передряги, проблемы с нашим экспортом на традиционных рынках сбыта, мы могли бы очень легко диверсифицировать экспорт, поскольку эта продукция будет высокого качества», - сказал Балаян.