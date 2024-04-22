Китай напомнил США о красной линии

Китай призывает США перестать вооружать Тайвань и вмешиваться во внутреннюю политику Китая. Об этом заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. Его слова приводит Центральное телевидение КНР.

«Призываем США прекратить вооружать Тайвань, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и начать поддерживать мирное воссоединение Китая», - сказал дипломат.

Он также отметил, что тайваньский вопрос является основной красной линией в китайско-американских отношениях, через которую нельзя переступать.