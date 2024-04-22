Украинцев призывного возраста лишили консульских услуг за границей
С 23 апреля заграничные дипломатические учреждения «временно приостанавливают» совершение консульских действий в отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.
Единственным исключением будет лишь оформление удостоверений личности для возвращения в Украину.
Запрет на совершение консульских действий будет наложен до получения разъяснений положений недавно принятого закона об усилении мобилизации в Украине.
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