Украинцев призывного возраста лишили консульских услуг за границей

С 23 апреля заграничные дипломатические учреждения «временно приостанавливают» совершение консульских действий в отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Единственным исключением будет лишь оформление удостоверений личности для возвращения в Украину.

Запрет на совершение консульских действий будет наложен до получения разъяснений положений недавно принятого закона об усилении мобилизации в Украине.