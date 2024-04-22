Самый премиальный бренд сельхозтехники FENDT теперь в Азербайджане фото
Компания Skyline Technics, официальный представитель брендов FENDT и VALTRA всемирно известного производителя сельскохозяйственной техники AGCO в Азербайджане, открыла свой сервисный и торговый центр для клиентов и партнеров компании в Баку. Новый центр площадью 600 кв. м оснащен самым современным диагностическим и сервисным оборудованием.
Помимо административного комплекса, в структуре сервисного центра предусмотрен просторный склад, позволяющий оперативно снабжать клиентов необходимыми запчастями, комфортная зона ожидания, зона сервисного обслуживания и ремонта, а также открытый павильон для демонстрации техники, предназначенной для продажи.
Во время открытия гости ознакомились с техникой ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники, представителем которых является компания Skyline Technics - немецкого бренда Horsch, итальянских брендов Antonio Carraro, Rinieri, İdeal.
Выступая с приветственным словом, руководитель компании Skyline Technics господин Орхан Джафаров отметил, что развитие сельскохозяйственного сектора объявлено приоритетом президентом Ильхамом Алиевым. В этом отношении компания Skyline Technic осуществляет интеграцию ряда передовых технологий, прошедших испытания на международной арене, в сельскохозяйственный сектор страны для достижения высокой производительности азербайджанскими фермерами.
Представленный компанией Skyline Technics немецкий бренд FENDT является ведущим мировым производителем тракторов и комбайнов. FENDT - это не просто название, FENDT - это вера. С тракторами и комбайнами FENDT фермеры могут достигать своих целей быстрее и с высокой производительностью. Поэтому цель компании - выполнять и даже превосходить требования фермеров, помогая им добиться успеха в этой области.
Финский бренд тракторов Valtra, входящий в группу компаний AGCO, занимает лидирующие позиции в разработке и адаптации простых в использовании тракторных решений для различных задач. Тракторы и сервис Valtra известны своей надежностью, универсальностью, долговечностью и финскими корнями. Каждый трактор Valtra создается индивидуально под конкретные потребности клиента. Эти машины производятся с расчетом на работу в самых суровых климатических условиях и обеспечение максимальной производительности даже в самых сложных рабочих ситуациях.
Немецкий бренд HORSCH, представленный компанией Skyline Tecnics, является ведущим производителем инновационных сельскохозяйственных технологий и современных решений для обработки почвы, семеноводства и посева. Марка HORSCH производит для фермеров почвообрабатывающие и посевные агрегаты, а также технику для внесения удобрений, которые прошли многолетний опыт работы в Азербайджане.
Компания Skyline Technics предлагает ряд инновационных решений для фермеров, занимающихся садоводством в Азербайджане. Тракторы итальянского бренда Antonio Carraro, считающиеся символом садоводческой техники, вызывают огромный интерес у фермеров.Тракторы, предлагаемые брендом Antonio Carraro, отличаются не только компактными размерами, но и инновационностью. Все производимые тракторы оснащены кабинами, вращающимися на 180 градусов, что обеспечивает комфорт и эффективность работы.
Также азербайджанские фермеры могут приобрести всю технику, представленную компанией Skyline Tecnics, на условиях лизинга с 40-процентной государственной субсидией.
Skyline Technics CJSC
Addres: Qaradağ district.Salyan şosesi 14.km, AZ1063 BAKU / AZERBAIJAN
+994 70 684-18-17
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