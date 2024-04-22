Компания Skyline Technics, официальный представитель брендов FENDT и VALTRA всемирно известного производителя сельскохозяйственной техники AGCO в Азербайджане, открыла свой сервисный и торговый центр для клиентов и партнеров компании в Баку. Новый центр площадью 600 кв. м оснащен самым современным диагностическим и сервисным оборудованием.

Помимо административного комплекса, в структуре сервисного центра предусмотрен просторный склад, позволяющий оперативно снабжать клиентов необходимыми запчастями, комфортная зона ожидания, зона сервисного обслуживания и ремонта, а также открытый павильон для демонстрации техники, предназначенной для продажи.

Во время открытия гости ознакомились с техникой ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники, представителем которых является компания Skyline Technics - немецкого бренда Horsch, итальянских брендов Antonio Carraro, Rinieri, İdeal.

Выступая с приветственным словом, руководитель компании Skyline Technics господин Орхан Джафаров отметил, что развитие сельскохозяйственного сектора объявлено приоритетом президентом Ильхамом Алиевым. В этом отношении компания Skyline Technic осуществляет интеграцию ряда передовых технологий, прошедших испытания на международной арене, в сельскохозяйственный сектор страны для достижения высокой производительности азербайджанскими фермерами.

Представленный компанией Skyline Technics немецкий бренд FENDT является ведущим мировым производителем тракторов и комбайнов. FENDT - это не просто название, FENDT - это вера. С тракторами и комбайнами FENDT фермеры могут достигать своих целей быстрее и с высокой производительностью. Поэтому цель компании - выполнять и даже превосходить требования фермеров, помогая им добиться успеха в этой области.