Греция не будет отправлять системы ПВО в Украину

Греция четко обозначила, что не станет отправлять системы противовоздушной обороны в Украину, так как не намерена ставить под угрозу возможности собственной противовоздушной обороны, заявил официальный представитель правительства Павлос Маринакис.

«Я ясно ответил, что мы не будем предпринимать никаких шагов, которые поставят под угрозу сдерживающий потенциал страны, противовоздушную оборону страны», - сказал он.