Литва продолжает помогать Украине

Литва уже предоставила Украине в текущем году оружия на 84 млн евро и планирует продолжать посильную помощь. Об этом сообщило Минобороны балтийской страны во вторник, 23 апреля.



В рамках бесперебойной военной поддержки Литва передала для нужд ВСУ командно-штабные бронемашины М577.

Точное количество транспортных средств не сообщается. При этом в ведомстве рассказали, что в этом году уже предоставили Украине помощь на сумму в 84 млн евро и видят своей целью сохранение предоставления помощи подобным образом.