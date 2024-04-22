Новый этап для PASHA Holding в бизнесе такси

В рамках своей экосистемной стратегии PASHA Holding исследует новые современные, прогрессивные направления бизнеса с целью расширения и дальнейшего развития, а также одновременно работает над улучшением существующих направлений. Одним из таких направлений является сотрудничество с платформами по вызову авто.

В 2023 году PASHA Holding начал сотрудничество с компанией Uklon. В ходе совместного партнерства было замечено положительное влияние райдхейлингового бизнеса на экосистему и определена его полезность с точки зрения привлечения и удержания новых клиентов в экосистему. Совместные кампании с Umico, который также является частью экосистемы, были положительно восприняты клиентами.

С учетом вышеуказанного компания ищет пути для увеличения ценности и доступа этого сервиса для более широкой аудитории своих клиентов.

«Мы хотим развивать это направление быстрее, чем в данный момент. Для достижения этих целей PASHA Holding рассматривает возможность новых партнерских отношений в сфере вызова авто и ведет переговоры с лидерами рынка. Партнерство с Uklon было важным этапом нашего развития, и мы благодарны ему как ценному опыту» - сообщили в пресс службе холдинга.

Таким образом, в ближайшее время сервис Uklon перестанет функционировать в Азербайджане.