Эрдоган об Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и «его сообщники» не смогут избежать ответственности. Турция продолжит раскрывать правду и рассказывать о «преступлениях Израиля». Так сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами по возвращении из Ирака.

Глава турецкого государства отметил, что нападения на сотрудников СМИ со стороны израильских сил доказывают «недовольство Израиля фактами».

По его словам, Израиль осуществляет эти нападения, чтобы «стереть следы своих массовых убийств и скрыть доказательства геноцида»: «Те, кто говорит о демократии, правах и свободах человека, должны хорошо проанализировать эту картину. Непостижимо, что сотни представителей прессы были убиты таким образом и мир хранит молчание».