Ильхам Алиев о рисках, с которыми может столкнуться Азербайджан

В Азербайджане нет серьезных или потенциальных рисков, заявил президент Ильхам Алиев , выступая на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА.

«Единственные потенциальные риски, с которыми мы можем столкнуться, могут исходить из-за рубежа. Что нам остается делать в этом случае? Мы должны держать свои врата закрытыми для тех, кто создает проблемы, и открытыми для наших преданных гостей», - сказал глава государства.

Президент Алиев в своем выступлении отметил, что «мы чувствуем себя комфортно как в Европе, так и в восточной части мира».

Свою точку зрения глава государства разъяснил так: «Мы не чувствуем неудобств, поскольку азербайджанское общество на протяжении столетий в значительной степени впитало ценности обеих цивилизаций — как европейской, так и исламской».