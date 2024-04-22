Как сообщили в отделе по связям с общественностью министерства, ГФСЗ был удостоен премии Excellence Winner за представленный на конкурс проект «Современный гуманистический подход при определении социальных выплат в Азербайджане: механизм проактивного определения, ориентированный на человека», а также премии Leadership Winner за проект «Решение на основе искусственного интеллекта по проверке материально-бытовых условий для назначения адресной социальной помощи».

Согласно карте, размещенной на официальной странице Communitas, только 3 европейские организации получили в этом году такие награды организации – компания Venari Partners Великобритании (1 премия), компания Trendyol Турции (1 премия), а также ГФСЗ Азербайджана (2 премии).

Награды Communitas вручаются организациям, которые мобилизуют свои усилия и ресурсы для материального и социального благополучия общества и реализуют эффективные инициативы в этой области, отличаются наиболее успешным опытом.

Это 14-я премия, которой Фонд удостаивается за первые четыре месяца 2024 года, отметили в отделе по связям с общественностью министерства.