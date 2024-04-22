Ильхам Алиев о закрытых сухопутных границах Азербайджана: Некоторые факты не обнародованы

«Сейчас мы видим, что с закрытием на определенный период сухопутных границ Азербайджана безопасность в стране укрепляется. В прошлом наблюдалось множество случаев, некоторые из которых были обнародованы, а некоторые – нет». Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана».

«Мы столкнулись с серьезными угрозами и проблемами извне. Именно это я и имел в виду, когда говорил, что все наши потенциальные риски могут исходить из-за рубежа», - сказал глава азербайджанского государства.