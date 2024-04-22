В медицинском учреждении освобожденного от оккупации города Ханкенди у Саадат Намазлы, 1997 года рождения, родился первенец, сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBIB).

Как отмечается, вес новорожденного мальчика - 3 кг, рост - 49 см.

В настоящее время матери и ребенку оказываются необходимые медицинские услуги, их состояние удовлетворительное.