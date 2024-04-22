Ильхам Алиев назвал причину успеха Азербайджана

«Считаю, что главный выход и средство – быть справедливым и откровенным. Нам удалось построить хорошие, а в некоторых случаях и отличные отношения с нашими соседями». Так сказал президент Ильхам Алиев 23 апреля, выступая на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана».

«Думаю, это связано именно с этими качествами. Потому что они [соседи] могут нам доверять и знают, что с нашей стороны сюрпризов не будет», - добавил глава государства.

Президент Алиев также рассказал о причинах успехов Азербайджана: «Мы никогда не присоединялись к какому-либо предприятию, которое могло бы представлять потенциальную угрозу для Азербайджана. Мы всегда были справедливыми в отношениях с Ираном, Россией, Грузией и Европой, а также с нашими турецкими братьями. В этом и кроется причина нашего успеха».