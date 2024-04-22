США передадут Украине военную помощь на миллиард
США готовят пакет военной помощи для Украины на миллиард долларов, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.
По данным агентства, военная помощь будет включать: транспортные средства, ПЗРК Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, ПТУР TOW и Javelin.
Также военная помощь будет включать другое вооружение, которое может быть немедленно использовано на поле боя, сообщили неназванные чиновники.