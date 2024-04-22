Представителям Конгресса США рассказали об армянских минах в Азербайджане
Делегация в составе помощников членов Конгресса США проинформирована о минной проблеме Азербайджана, сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию.
Заместитель председателя правления Агентства Самир Поладов рассказал о деятельности, целях и задачах ведомства, операциях по гуманитарному разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, о масштабах минной проблемы в Азербайджане, последствиях, вызванных этой проблемой.
Были даны ответы на интересующие делегацию вопросы.