Ильхам Алиев о холодной войне против Азербайджана

«Сегодня мы видим безосновательные нападки на Азербайджан со стороны некоторых стран. Мы принимаем ответные меры». Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана».

Глава государства, подчеркнув, что эти страны фактически начали холодную войну против Азербайджана, сказал: «Мы принимаем зеркальные меры и не переходим красных линий».