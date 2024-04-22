Британия переведет оборонку в режим войны

По его словам, к 2030 году Великобритания будет тратить на военные нужды ежегодно 2,5% ВВП, или не менее £87 млрд.

«Британия не может быть спокойна, когда мир стал наиболее опасным со времен холодной войны. Мы переведем британскую оборонную промышленность в режим войны»,— заявил Риши Сунак на пресс-конференции с главой НАТО Йенсом Столтенбергом в штабе 1-й варшавской бронетанковой бригады во время визита в Польшу.

По словам премьера, в $622 млн помощи Украине войдут 400 единиц техники, 400 млн патронов, средства ПВО и ракеты Storm Shadow. Риши Сунак также заверил, что в будущем Украине будет предоставлена военная поддержка минимум текущего уровня до тех пор, пока она будет нужна ей.