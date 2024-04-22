Месседж Алиева Армении: Мы не должны цепляться за одну линию

Баку и Ереван должны договориться о границе, которая будет безопасной и комфортной, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана».

«Граница должна быть делимитирована по известным принципам, но есть такие части границы, которые создают проблемы обеим сторонам: они касаются дорог, иногда механизмов безопасности и обзора глубины территории друг друга. Поэтому нам надо быть креативными, а не цепляться за одну линию и идти по ней, как слепые котята. Мы должны принимать линию на карте как базис, но договориться о такой границе, которая будет безопасной и комфортной для обеих сторон», - отметил президент Алиев.