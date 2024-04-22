Во Франции аресты подозреваемых в финансировании PПK

Во вторник, 23 апреля, во Франции восемь человек были арестованы в рамках расследования, связанного с финансированием террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), передает France24. Информацию подтвердила Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.

Задержания в трех провинциях Франции прошли в рамках расследования преступлений с 2020 до 2024 год за «участие в подготовке теракта, финансировании террористической организации и попытки вымогательства». По словам источника, близкого к делу, следователи подозревают восемь человек в причастности к сбору налога с торговцев и членов курдской общины, проживающих во Франции.

В понедельник обыски по этому делу также прошли на курдских телеканалах Sterk TV и Medya News, вещающих из Бельгии. Согласно пресс-релизу Федеральной прокуратуры Бельгии, обыски были проведены «по запросу третьей страны на установление возможных доказательств финансирования терроризма»