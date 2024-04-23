ХАМАС останется в Катаре

Катар не будет закрывать штаб-квартиру ХАМАС в Дохе, пока страна выступает в качестве посредника на переговорах об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

«Пока продолжаются посреднические усилия, нет никаких оснований прекращать работу офиса», — цитирует израильский 9 Канал аль Ансари.

При этом представитель министерства отметил, что Катар «продолжает переоценку своей деятельности в качестве посредника», и решение о присутствии членов ХАМАС в Дохе не будет принято до завершения этого процесса.

20 апреля газета The Wall Street Journal писала, что главари ХАМАС собираются перенести свою штаб-квартиру из Катара в другое государство. Среди причин переезда указывалось давление на Доху со стороны Вашингтона, который добивается смягчения требований ХАМАС по сделке с Израилем.