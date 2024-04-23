Григоряна ждали в Петербурге, но он не поедет
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не поедет в Россию на Международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом сообщает Armenpress.
Согласно сообщению, Григорян «не поедет в РФ и не примет участия в 12-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в Санкт-Петербурге 24-25 апреля».
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