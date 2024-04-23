Французская компания через Армению поставляла оборудование для самолетов Путина и Медведева

Французская компания PGA («дочка» американской Astronics) после начала войны РФ против Украины продолжила обслуживать самолеты высокопоставленных российских чиновников, несмотря на международные санкции против России. Об этом сообщила французская газета Le Parisien со ссылкой на бывшего топ-менеджера компании.

PGA, базирующаяся в Шатору в департаменте Эндр, занимается авионикой — электронными системами, устанавливаемыми на борту воздушного судна. Как утверждает источник газеты, с начала войны PGA получила от четырех до пяти миллионов евро за обслуживание семи самолетов в России (от 300 тысяч до полутора миллионов евро за контракт). Речь идет о бортах президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, двух лайнеров ФСБ.

Чтобы обойти санкции, PGA отправляла комплекты оборудования — камеры, кабели, электронику — на старую советскую базу неподалеку от Еревана, а оттуда они вывозились в Москву. Там, на военном аэродроме в пригороде российской столицы, под удаленным руководством французских специалистов, проводилась установка оборудования, говорит бывший топ-менеджер PGA, дистанционно отслеживая поставки. Финансовые расчеты с российскими клиентами PGA проводит через Дубай. По словам источника, поставки осуществляли скрытно в контейнерах вместе с другим оборудованием.

Власти РФ в декабре 2023 года, как заявил собеседник издания, заказали для самолета президента РФ электронное оборудование на один миллион евро, поставки запланированы на 2024 год. Как отмечает Le Parisien, источник издания знает об этом, поскольку остается в курсе дел компании благодаря своим связям в профессиональной среде. Какие именно системы поставляла PGA для российских самолетов, неясно.

Источник издания утверждает, что в последние дни несколько руководящих сотрудников ушли из PGA, что, по его словам, может свидетельствовать о том, что бизнесом компании в России заинтересовались французские власти.

В PGA не ответили на запрос журналистов.