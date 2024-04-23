Омбудсмен дала интервью для книги британского писателя

Интервью было взято для книги британского писателя под названием «Возрождение Карабах а: от трагедии к победе (История возрождения Азербайджана)».

Отвечая на вопросы Уилсона, омбудсмен проинформировала о совершенных Арменией военных преступлениях против Азербайджана, работе по доведению правды об Азербайджане до мировой общественности, процессе реинтеграции в постконфликтный период.

Говоря о политике оккупации и террора Армении в отношении Азербайджана, омбудсмен отметила, что в Первую Карабахскую войну пропали без вести около 4 000 азербайджанских граждан.

Сабина Алиева отметила, что в азербайджанских регионах, где гражданское население подвергалось агрессии со стороны Армении во время Второй Карабахской войны и в послевоенный период, а также на территориях, разрушенных в период оккупации, проводились миссии по установлению фактов, подготовлены отчеты, заявления и обращения в местные и международные организации, которые были переданы местным и международным организациям, омбудсменам зарубежных стран и национальным правозащитным учреждениям.