Омбудсмен дала интервью для книги британского писателя
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева дала интервью руководителю Media Prima Advertising Грэму Уилсону.
Интервью было взято для книги британского писателя под названием «Возрождение Карабаха: от трагедии к победе (История возрождения Азербайджана)».
Отвечая на вопросы Уилсона, омбудсмен проинформировала о совершенных Арменией военных преступлениях против Азербайджана, работе по доведению правды об Азербайджане до мировой общественности, процессе реинтеграции в постконфликтный период.
Говоря о политике оккупации и террора Армении в отношении Азербайджана, омбудсмен отметила, что в Первую Карабахскую войну пропали без вести около 4 000 азербайджанских граждан.
Сабина Алиева отметила, что в азербайджанских регионах, где гражданское население подвергалось агрессии со стороны Армении во время Второй Карабахской войны и в послевоенный период, а также на территориях, разрушенных в период оккупации, проводились миссии по установлению фактов, подготовлены отчеты, заявления и обращения в местные и международные организации, которые были переданы местным и международным организациям, омбудсменам зарубежных стран и национальным правозащитным учреждениям.
Сабина Алиева рассказала о важности мер по обеспечению мирного сосуществования в регионе, отметила, что в Азербайджане предприняты шаги по обеспечению прав и реинтеграции жителей армянского происхождения. Она сообщила, что обеспечение и защита прав и свобод граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахе, находится в центре внимания. По ее словам, армянам Карабаха рассказали, как обратиться к омбудсмену, она сама лично встречалась с жителями Ханкенди армянского происхождения, интересовалась обеспечением их прав и свобод.
Омбудсмен также проинформировала о деятельности, проводимой в сфере правового образования в целях развития правового мышления и культуры в обществе, обратила внимание на организацию мероприятий по защите прав уязвимых групп населения, ответила на другие вопросы.