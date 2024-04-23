Американские сенаторы сказали «Да» помощи Украине

Сенат США провел процедурное голосование о завершении прений по законопроекту о поддержке Украины на общую сумму около 61 млрд долларов. Это предварительный этап перед окончательным принятием, информирует BBC.

Итоговый результат голосования за завершение прений (cloture) по законопроектам об иностранной помощи в Сенате США — 72 против 13. Теперь осталось только проголосовать за сами законопроекты.

Это больше, чем 70 сенаторов, что голосовали за помощь Украине, Израилю и Тайваню в начале февраля, когда эти расходы были объединены в один законопроект. Палата представителей впоследствии разделила его на четыре и каждый отдельно утвердила в субботу, 20 апреля.

Итоговое голосование может состояться либо уже сегодня, либо в среду, в принятии закона, учитывая настроения сенаторов, практически никто не сомневается.

Другие законопроекты об иностранной помощи — Израилю, Тайваню, а также пакет разнородных мер от запрета тиктока до продажи российских суверенных активов в пользу Украины — также преодолели порог, необходимый для выставления на голосование в Сенате.

Президент США Джо Байден ранее выражал готовность подписать их все.

Вашингтон в случае одобрения Конгрессом выделения дополнительных средств на военную поддержку Украины сможет осуществить поставки оружия в течение нескольких дней. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.