Пропалестинские демонстрации охватили американские вузы: десятки задержанных

Протесты усиливаются в Йельском, Колумбийском университетах, других кампусах. Ранее в Йеле были арестованы десятки студентов, в Колумбийском университете отменили очные занятия. Протесты охватили и Калифорнийский университет в Беркли, Массачусетский технологический институт, Мичиганский университет, Колледж Эмерсон и Университет Тафтса.

Университеты США охватили пропалестинские протесты. За минувшую ночь в кампусе Нью-Йоркского университета в ходе пропалестинских акций протеста были арестованы 133 человека. Об этом передает BBC. По данным департамента полиции Нью-Йорка, арестованным вручили повестки и отпустили.

Протесты и споры о действиях Израиля в Газе и свободе слова охватили студенческие городки США после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Студенты говорят, что с тех пор в США участились случаи антисемитизма и исламофобии.

Недавний опрос Gallup показал, что с момента начала нынешнего конфликта общественное мнение в США изменилось, большинство американцев теперь не одобряют действия Израиля в Газе.

В понедельник — в первый день еврейского праздника Песах — руководство университета сообщило об инцидентах на почве антисемитизма — не первый такой случай. Недавно в соцсетях появились видео, на которых видно, как некоторые протестующие возле Колумбийского университета поддерживают нападение ХАМАС на Израиль 7 октября.

Хасидская группа Хабад при Колумбийском университете заявила, что на еврейских студентов кричали и оскорбляли. А раввин при университете посоветовал студентам-евреям избегать кампуса, пока ситуация не исправится.

Члены протестных групп, выступившие с публичными заявлениями, отрицают обвинения в антисемитизме и утверждают, что критикуют только израильское государство и его сторонников.