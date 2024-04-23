Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в приеме в парламенте страны по случаю 104-й годовщины открытия Великого национального собрания Турции и Дня национального суверенитета и детей 23 апреля.

Выступая с заявлением для представителей СМИ после встречи, которая длилась около 10 минут, Эрдоган сказал, что Озель попросил о встрече с ним: «Надеюсь, встретимся на следующей неделе».

В свою очередь Озгюр Озель, говоря о своей короткой встрече с Эрдоганом в парламенте Турции, сказал, что перед планируемыми на следующей неделе переговорами с президентом ему «нужно было кое-что уточнить»: «Перед визитом к президенту я встречусь с предыдущими лидерами нашей партии… это не визит вежливости… Это рабочая встреча, которой обе стороны придают большое значение».