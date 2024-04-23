Эрдоган встретился с лидером оппозиции Озелем фото
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в приеме в парламенте страны по случаю 104-й годовщины открытия Великого национального собрания Турции и Дня национального суверенитета и детей 23 апреля.
Как сообщают турецкие СМИ, на приеме состоялась встреча на ногах президента Эрдогана и лидера оппозиционной Республиканско-народной партии Озгюра Озеля.
Выступая с заявлением для представителей СМИ после встречи, которая длилась около 10 минут, Эрдоган сказал, что Озель попросил о встрече с ним: «Надеюсь, встретимся на следующей неделе».
В свою очередь Озгюр Озель, говоря о своей короткой встрече с Эрдоганом в парламенте Турции, сказал, что перед планируемыми на следующей неделе переговорами с президентом ему «нужно было кое-что уточнить»: «Перед визитом к президенту я встречусь с предыдущими лидерами нашей партии… это не визит вежливости… Это рабочая встреча, которой обе стороны придают большое значение».
По словам Озгюра Озеля, «избиратели не ставили перед нами задачу быть политическими лидерами, которые не разговаривают друг с другом, не полемизируют... Мы будем слушать друг друга и в то же время выполнять обязанности, данные нам избирателями. Если есть сбалансированное и правильное общение, нация побеждает. Если мы вернемся к напряжению и будем спорить, нация проиграет…»