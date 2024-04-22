В России предупредили о возросших рисках терактов

В России возросли риски совершения диверсий и террористических актов, заявил замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин.

«Риски совершения диверсий и террористических актов существенно возросли. В прошлом году мы проверяли безопасность мест массового пребывания людей, критически важных объектов, и нами выявлено более 200 тыс. нарушений в этой сфере», — цитирует ТАСС Разинкина.

По его словам, в России принимаются недостаточные меры по противодействию угрозам. В июле вступили изменения в Уголовный кодекс РФ, согласно которым наступает уголовная ответственность за нарушения требований антитеррористической защищенности.

«В этой связи прокурор ориентирован на самое жесткое реагирование в случае выявления подобных нарушений», — добавил Разинкин.