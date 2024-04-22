Германия поддержала Азербайджан и Армению

Германия поддерживает Азербайджан и Армению на пути к достижению прочного и справедливого мира, написал на своей странице в соцсети X посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн.

«На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный знак. Это еще один шаг на пути к миру. Мы поддерживаем стороны на пути к достижению прочного и справедливого мира», - говорится в публикации посла.

Служба вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева ранее во вторник сообщила, что 23 апреля 2024 года на границе между Азербайджаном и Арменией в рамках работ по уточнению координат на основании геодезических измерений на местности был установлен первый пограничный столб. Работы экспертных групп двух стран продолжаются.