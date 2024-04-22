В Европарламенте призывают «как можно скорее» ввести санкции против Иванишвили

Часть европарламентариев выступает с инициативой ввести санкции против «людей, которые хотят трансформировать, преобразовывать и строить Грузию по российской модели». «Эхо Кавказа» передает, что об этом заявила в Страсбурге евродепутат Виола фон Крамон.

Виола фон Крамон считает, что если против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и будут введены санкции, «у него есть рычаги для вывода активов и денег из офшоров, поэтому санкции должны быть введены как можно быстрее».

«Это второй закон, за который проголосовали на прошлой неделе. Что мы можем сделать? Я думаю, что мы должны как можно скорее ввести санкции, которые будут направлены против тех людей, которые хотят трансформировать Грузию по российской модели. Это неприемлемо. Также нас не должна обмануть «Грузинская мечта». Если вы помните последний визит премьер-министра в Берлин, он больше не мог выносить критику. Он не выдержал критики даже со стороны канцлера Германии и обвинил переводчика в том, что тот неправильно перевел текст и речь. Мы с большим вниманием следим за нынешней ситуацией в Грузии и не позволим «Грузинской мечте» обмануть нас», – заявила фон Крамон.