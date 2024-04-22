ХАМАС пригрозил: Израильские заложники могут повторить судьбу Рона Арада

Удерживаемые в секторе Газа заложники могут повторить судьбу израильского летчика Рона Арада, похищенного и пропавшего без вести 36 лет назад. С такими угрозами выступил официальный представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС - группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда.

«Скорее всего, заложников в Газе в будущем ждет тот же сценарий, что и Рона Арада», - заявил он, добавив, что Израиль на переговорах об освобождении заложников «пытается отказаться от выполнения всех своих обещаний и просто выиграть время».

По его словам, в настоящий момент «мяч на стороне союзников Израиля», однако «время и возможности ограничены».

Упомянутый Абу Убайдой израильский летчик Рон Арад в 1986 году выполнял боевое задание недалеко от ливанского города Сайда, когда в результате технической неполадки сбрасываемая бомба взорвалась недалеко от его самолета, экипаж катапультировался. На земле Арада захватили в плен сторонники шиитского движения «Амаль» и доставили в Бейрут. Израиль сразу же начал переговоры об освобождении летчика, однако через два года консультации прекратились. В 1988 году пленный пропал без вести, его местоположение и судьба до сих пор неизвестны.