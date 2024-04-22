Говоря о выводе российского миротворческого контингента из Азербайджана, Арестович заявил: «...Когда я комментировал войну 2020 года, многие из вас меня слушали, а потом Россия ввела своих миротворцев, все думали, что они не уйдут, но я тогда сказал, что пяти лет не пройдет, как они оттуда уберутся. Сколько прошло? Четыре. Потому что я прекрасно понимал, что делает азербайджанское руководство. Я не знаю, как это видно внутри Азербайджана, но я могу сказать, как это выглядит снаружи - безупречно», - заявил Арестович.

По его словам, ему было совершенно очевидно, что Азербайджан добьется своего.

Экс-советник отметил, что Азербайджан «намного умнее, поэтому он и (президента РФ Владимира) Путина обыграл, и всего добился»: «Надо поражаться классу игры азербайджанцев».

Арестович упрекнул Украину за притеснение русского языка и культуры, приведя в пример большое количество русских школ в Азербайджане: «Ни один русский, украинец или представитель другой национальности не чувствует себя вторым сортом. Они не дали повода, будучи тюрками, не запретили русское, а развили свою культуру».

Экс-советник заявил, что Украине «надо смотреть в Азербайджан, как в зеркало, и бить себя по дурной голове сковородкой».