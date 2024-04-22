Генсек о выходе Армении из ОДКБ: «Баланс сил на Кавказе может измениться»

Выбор властей Армении остаться в составе ОДКБ или покинуть организацию отразит суверенный выбор страны, заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в интервью «Известиям».

«Важно отметить, что государства-члены придерживаются во взаимодействии с внешними игроками политики многовекторности, что остается их суверенным правом. Соответственно, и выбор Еревана - оставаться в составе ОДКБ или покинуть организацию - также будет суверенным решением этого независимого государства», - указал генсек.

По словам Тасмагамбетова, «аналитики секретариата указывают, что баланс сил на Южном Кавказе в случае выхода Армении из ОДКБ может измениться, однако в этом случае сработают те факторы региональной безопасности, действие которых сейчас достаточно сложно спрогнозировать и просчитать. Рассуждая о вероятности конфронтации Армении с ОДКБ, надеюсь, не более чем гипотетической, нужно учитывать ресурсную базу и реальные возможности сторон, поэтому этот вопрос, пусть он в настоящий момент и не может быть отнесен к разряду крайне актуальных, требует анализа».