Харьков под ракетным ударом «освободителей» обновлено 03:06
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что в результате российского ракетного удара два человека ранены, повреждены несколько домов.
«Враг ударил по Харькову двумя ракетами С-300. Повреждено остекление и внешнее оформление четырех многоквартирных домов. Пострадали два человека…», — написал Синегубов в Телеграме.
Мэр Харькова Игорь Терехов пишет, что удар пришелся по жилому комплексу.
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Этой ночью Харьков вновь оказался под обстрелом со стороны российских войск, в городе раздаются громкие взрывы.
В полночь по местному времени командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности для Харьковской области. В то же время глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов написал, что россияне наносят удары.
Через несколько минут мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове слышны сильные взрывы. Он призвал граждан быть осторожными. Начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник предупредил о новых пусках ракет.