«Враг ударил по Харькову двумя ракетами С-300. Повреждено остекление и внешнее оформление четырех многоквартирных домов. Пострадали два человека…», — написал Синегубов в Телеграме.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что в результате российского ракетного удара два человека ранены, повреждены несколько домов.

* * * 01:45

Этой ночью Харьков вновь оказался под обстрелом со стороны российских войск, в городе раздаются громкие взрывы.

В полночь по местному времени командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности для Харьковской области. В то же время глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов написал, что россияне наносят удары.

Через несколько минут мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове слышны сильные взрывы. Он призвал граждан быть осторожными. Начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник предупредил о новых пусках ракет.