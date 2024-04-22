Шпионские скандалы сотрясают Германии

Deutsche Welle передает, что накануне в Дрездене арестовали предположительно китайского шпиона - 43-летнего Цзяня Г. На прошлой неделе, 17 апреля, полиция задержала двух мужчин, которые подозреваются в подготовке диверсий в Германии по заданию российских спецслужб. Три крупных шпионских дела в течение одной недели.

Эксперт по вопросам безопасности фракции Христианско-демократического союза в Бундестаге Родерих Кизеветтер, комментируя сообщения об аресте трех граждан ФРГ, подозреваемых в шпионаже в пользу Китая, заявил, что «это только начало, будут и еще дела такого рода» .

«Как Россия, так и Китай имеют здесь налаженные связи в сферах политики, экономики и науки, чтобы находить в них людей и фирмы, которые становятся инструментами усиления китайского влияния и ведения гибридной войны, - указывает Кизеветтер. - Германия же плохо защищена от операций спецслужб и очень уязвима. Для Китая Германия - легкая нажива».

Федеральная прокуратура вменяет Цзяню. Г в вину шпионаж в пользу иностранной спецслужбы в особенно тяжкой форме. Этот гражданин Германии китайского происхождения имел прямой доступ ко всем материалам Европарламента, будучи сотрудником одного из евродепутатов - представителя правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ) Максимилиана Кра.

По информации немецких СМИ, Цзянь Г. приехал в Германию в 2002 году учиться в Дрезденском университете. Позднее там же занялся коммерцией, некоторое время состоял в рядах Социал-демократической партии Германии. В какой-то момент его пути пересеклись с Максимилианом Кра, работавшем в Дрездене адвокатом. Когда в 2019 году Кра был избран депутатом Европарламента, он пригласил к себе в Брюссель и Цзяня Г., взяв его на работу своим ассистентом. Находясь на этой должности, Цзянь, как считает прокуратура, передавал своим заказчикам в Пекине внутреннюю информацию из Европарламента, в частности, о готовящихся решениях. Кроме того, задержанного подозревают в том, что он на протяжении многих лет был платным осведомителем в кругах китайской оппозиции, выслеживал китайских оппозиционеров в Германии. Цзянь Г. встречался в Индии и с далай-ламой, а потом, пишет Der Spiegel, он клеймил китайскую Компартию за «насильственное подавление» жителей Тибета. На самом же деле, Цзянь Г. действовал по заданию Министерства госбезопасности КНР.

Немецкий информационный портал t-online в прошлом году обращал внимание на повышенный интерес Максимилиана Кра и его ассистента в Европарламенте к Китаю, на учреждение фирм и организаций с «китайским акцентом». По информации Der Spiegel, в прошлом году Цзянь Г. предлагал начинающим политикам «Молодой Альтернативы» - молодежной организации АдГ - поездки в Китай: билеты за свой счет, все остальное оплачивает принимающая сторона.

В АдГ заявили, что «сообщения об аресте сотрудника господина Кра по подозрению в шпионаже очень тревожные», и пообещали, что АдГ «сделает все, чтобы помочь расследованию».