Саргсян назвал «правильный путь» отстранения Пашиняна от власти

Бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что отстранить премьер-министра Никола Пашиняна от власти «реально, самый правильный и доступный путь – выразить ему недоверие.

По словам Саргсяна, которые приводят армянские СМИ, «время выразить недоверие еще придет». Экс-президент также заявил, что «возможно, для этого необходимо и общественное давление».

Саргсян ответил на замечание, что граждане Армении, когда-то отвергшие его, теперь требуют от него решения ситуации: «Когда я увижу, что ожидающих много, я подскажу вам пути решения».

На вопрос, может ли ситуация в Тавушской области привести к смене власти в Армении, Саргсян ответил, что это трудно предсказать.