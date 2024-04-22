После "артиллерийской дуэли" Раиси полетел в Пакистан наш комментарий
Президент Ирана Ибрахим Раиси находится в Пакистане с трехдневным визитом. После прошедших у него встреч с руководством страны, он посетит крупные города Пакистана, в том числе Лахор и Карачи.
В отличие от визита своего турецкого коллеги в Ирак, получившего более чем «хорошую прессу», визит иранского президента в Пакистан оказался на периферии международной информационной повестки. И хотя тема ирано-пакистанских отношений, в силу сложности двухсторонних отношений, всегда «горячая» - ожидаемого внимания она к себе не привлекла.
Возможно, причина кроется в «безыдейности» этих самых отношений. То есть, в отсутствии у Тегерана и Исламабада сколько-нибудь значимых совместных экономических и иных проектов. И даже взаимный обмен ударами, произошедший в феврале нынешнего года, ситуацию не изменил.
А возможно все дело в том, что Исламабаду, выстраивая отношения с Тегераном, приходится постоянно учитывать то, как это скажется на его отношениях с Эр-Риядом, связи с которым для пакистанцев куда как важнее, и в политическом, и в военном плане.
900-километровая граница между двумя странами так и не стала объединяющим фактором. Скорее уж непрерывным источником напряженности и постоянной головной болью двух столиц. И потому, что на ней во всю орудуют боевики-белуджи, причем с обеих сторон сразу, и потому что через нее идут потоки контрабанды – цистерны с иранским бензином и грузовики с иранской же мукой.
Как справиться с этой проблемой – неизвестно. Мягкие меры ничего не дают, а жесткие – поставят под удар благополучие тысяч людей по обе стороны границы. А народ здесь приживает резкий, за оружие берется с легкостью – тронь таких и мало не покажется.
Был, был у двух стран масштабный проект газопровода «Иран-Пакистан», в перспективе, как планировалось, и дальше в Индию – но вот уже который год он не подает признаков жизни. Причем, Тегеран свою часть протяженностью 1800 километров, с группы месторождений Южный Парс до пакистанской границы построил.
Слово за Исламабадом, который должен построить участок протяженность 80 километров, от своей границы до Навабшаха, что неподалеку от Карачи – но тут вмешались американцы, пригрозив Пакистану санкциями, если строительство буде завершено. В этом вопросе их поддержали саудиты – и сейчас проект заморожен, без каких-либо перспектив возобновления его реализации в ближайшее время.
Поэтому сторонам пока только остается, что скучно говорить об увеличении товарооборота. В этот свой визит Раиси поставил новую планку – 10 миллиардов долларов в год. Но поскольку двусторонняя торговля за два года не подошла к прошлой планке в $5 миллиардов, оставшись на скудных двух, то и достижимость новой цифры вызывает большие сомнения.
Что интересно – пессимистическая оценка пакистано-иранских отношений не имеет по собой объективных оснований. Обе стороны нужны дуг другу. К примеру, в Пакистане это оценивают так: «У Пакистана проблемные границы с Индией, а также с Афганистаном. И поэтому нормальные, стабильные отношения с Ираном имели первостепенное значение для Пакистана, и они остаются таковыми». Представляется, что и в Тегеране думают в схожем ключе.
Но пока – все годами остается там же, где и всегда, то есть – на месте. И потому характеристика «холодный», то есть – не имеющий обратного отклика, для нынешнего визита иранского президента в Пакистан, это не стремления «поддать негатива» в отношении Тегерана или Исламабада, а объективная констатация факта, не более.
Кто станет лидером прорыва в ирано-пакистанских отношениях? Кто сумеет предложить «дорожную карту» совместных взаимовыгодных проектов и решения спорных вопросов? Пока ответа нет…