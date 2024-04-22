Икрам Нур, автор haqqin.az 02:37

Президент Ирана Ибрахим Раиси находится в Пакистане с трехдневным визитом. После прошедших у него встреч с руководством страны, он посетит крупные города Пакистана, в том числе Лахор и Карачи. В отличие от визита своего турецкого коллеги в Ирак, получившего более чем «хорошую прессу», визит иранского президента в Пакистан оказался на периферии международной информационной повестки. И хотя тема ирано-пакистанских отношений, в силу сложности двухсторонних отношений, всегда «горячая» - ожидаемого внимания она к себе не привлекла.

Возможно, причина кроется в «безыдейности» этих самых отношений. То есть, в отсутствии у Тегерана и Исламабада сколько-нибудь значимых совместных экономических и иных проектов. И даже взаимный обмен ударами, произошедший в феврале нынешнего года, ситуацию не изменил. А возможно все дело в том, что Исламабаду, выстраивая отношения с Тегераном, приходится постоянно учитывать то, как это скажется на его отношениях с Эр-Риядом, связи с которым для пакистанцев куда как важнее, и в политическом, и в военном плане. 900-километровая граница между двумя странами так и не стала объединяющим фактором. Скорее уж непрерывным источником напряженности и постоянной головной болью двух столиц. И потому, что на ней во всю орудуют боевики-белуджи, причем с обеих сторон сразу, и потому что через нее идут потоки контрабанды – цистерны с иранским бензином и грузовики с иранской же мукой.

Как справиться с этой проблемой – неизвестно. Мягкие меры ничего не дают, а жесткие – поставят под удар благополучие тысяч людей по обе стороны границы. А народ здесь приживает резкий, за оружие берется с легкостью – тронь таких и мало не покажется. Был, был у двух стран масштабный проект газопровода «Иран-Пакистан», в перспективе, как планировалось, и дальше в Индию – но вот уже который год он не подает признаков жизни. Причем, Тегеран свою часть протяженностью 1800 километров, с группы месторождений Южный Парс до пакистанской границы построил. Слово за Исламабадом, который должен построить участок протяженность 80 километров, от своей границы до Навабшаха, что неподалеку от Карачи – но тут вмешались американцы, пригрозив Пакистану санкциями, если строительство буде завершено. В этом вопросе их поддержали саудиты – и сейчас проект заморожен, без каких-либо перспектив возобновления его реализации в ближайшее время.