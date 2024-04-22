Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 03:05

Проходящий в Нью-Йорке суд над экс-президентом Дональдом Трампом уже ударил по его рейтингам. По результатам опросов, проведенных 30 социологическими центрами, Джо Байден впервые за много месяцев обошел своего конкурента на выборах — у него сейчас 45.8 процентов поддержки избирателей, а у Трампа 45. 4 Но у подследственного все равно сохраняются высокие шансы победить на ноябрьских выборах — за ним большая масса консервативно настроенных американцев, особенно в глубинных районах США. Америка стала разделенной нацией. И среди тех, кто не приемлет и ненавидит Трампа очень много людей, которые хотят навсегда покинуть свою страну, если он победит.

Американец Пол Старобин, который в прошлом году обосновался в итальянской Умбрии, задал вопрос соотечественникам в социальной группе экспатов в Фейсбуке: «Кто из вас хочет приобрести недвижимость в Италии?». Его завалили ответами. Один из приславших ответ, мужчина из Теннесси пишет: «Я - американец, который хочет эмигрировать в Италию. И не сомневаюсь, что я далеко не одинок». Женщина из Техаса: «Восстание нарциссиста Трампа, не захотевшего признать своего поражения на выборах, с его политикой по абортам и огнестрельному оружию делает мой переезд больше необходимостью, чем мечтой». Женщина из Монтаны: «Я не хочу больше оставаться в США. Она стала слишком дорогой и больной страной из-за постоянных политически скряг и стрельбы повсюду». «Ели Трамп победит, американцы будут уезжать из страны толпами», - пишет издание Business Insider и эта статья, учитывая актуальность темы, разошлась по многим СМИ как США, так и Западной Европы.

Справедливости ради следует сказать, что волны эмиграции в Америке начинались после каждых президентских выборов. В конце мандата Джорджа Буша число тех, кто положительно ответил на вопрос о возможном отъезде, было 11 процентов. При Бараке Обамы таковых было 10 процентов. Во время первого срока Трампа — 16 процентов. Это — 40 миллионов американцев. А сейчас, как полагают эксперты, это число может удвоиться. Американцы всерьез напуганы реваншистскими обещаниями Трампа, который намерен поквитаться со всеми своими политическими противниками, затеявшими против него четыре судебных процесса. Люди боятся гражданской войны, которая может разразиться после выборов. Однако она уже булькает в перегретом социальном котле. Washington Post рассказывает об одном конфликте, который произошел в городе Нью-Рошелл в штате Нью-Йорк. Там есть площадь, носящая имя Трампа. Однако три года назад совет управляющих плазой вышел из состава организации Trump Organization и провел опрос среди 194 владельцев тамошнего жилья, не читают ли они своевременным убрать имя 45-го президента с фасада главного здания. Подавляющее большинство с этим предложением согласились, но они не составили большинства. Тогда совет провел второе голосование, и оно вызвало остервенелую реакцию со стороны тех, кто хочет остаться жить с именем любимого лидера. Отношения между соседями стали ледяными. Как говорит один из жильцов, «это все равно, что жить в одной квартире разведенным супругам».

Но все это цветочки. А ягодки пойдут после выборов, независимо от того, кто победит —Байден или Трамп. Наибольшее число тех, кто не хочет дожидаться начала горячей гражданской войны, конечно среди демократов. Те не приемлют захлестывающую страну волну религиозного консерватизма с его безумными конспирологическими теориями вроде QAnon, по которой либералы пьют кровь младенцев, и опутали страну дьявольскими нитями. Костяк в этой группе составляют молодые люди в возрасте до 30 лет, а их свыше 30 процентов. А тех, кто свято верит в Американскую Мечту (усердно работай и получишь все) становится все меньше и меньше. В 2012 году их было 53 процента, а в октябре 2023 года осталось лишь 36 процентов.

Разумеется, угроза переизбрания Трампа не единственная причина задуматься об отъезде для многих американцев. Стоимость жилья в их стране астрономическая. Пол Старобин, с которого мы начали рассказ, приобрел таунхаус в Италии за полцены, которая была бы у аналогичного дома в Америке. Также бурно растут цены на продукты питания и алкоголь - за последние лет пять они увеличились почти вдвое. Ваш покорный слуга часто сталкивается с отрытым презрением со стороны официантов в ресторанах, которым даешь не самые большие чаевые. Если с десяток лет назад принятой планкой считались 10-15 процентов от суммы заказа, то сейчас официант сделает козью морду, если ему не дадут 25-30 процентов. Такого ни в Канаде, ни в европейских странах не встретишь. Крайнее раздражение среди американцев вызвало и недавнее решение суда в Аризоне, который запретил все аборты, даже если речь идет об изнасиловании или инцесте. Этот запрет напрямую связывают с именем Трампа, который посадил в Верховном суде трех консерваторов, которые похоронили принятый в 1972 году закон Rode v Wade, разрешающий аборты. Почти во всех странах Западной Европы, даже таких глубоко католических, как Португалия, Испания и Италия, куда стремятся американцы, аборты разрешены.