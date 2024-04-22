Северокорейцы отправились в Иран укреплять военные связи

Делегация Северной Кореи во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо отправилась с визитом в Иран. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно сообщению, делегация северокорейского министерства вылетела из Пхеньяна в Иран 23 апреля.

По данным Yonhap News Agency, поездка может быть связана с намерением сторон укрепить связи в военной сфере. Последний раз представители властей КНДР посещали Иран в 2019 году.