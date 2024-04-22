Алиев с Путиным соединяют Азербайджан с Африкой заметки на полях

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

Как уже сообщал ранее haqqin.az, 22 апреля, президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в Москву обсудил с президентом России Владимиром Путиным проект международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг», в котором участвуют обе страны.

В ходе встречи президент Путин заявил, что данный транспортный коридор соединит Северный морской путь с Персидским заливом и обеспечит Российской Федерации выход в Индию.

Что осталось за скобками официальных заявлений Путина и Алиева?

В свою очередь, президент Алиев сообщил, что членам правительства Азербайджана уже даны соответствующие поручения относительно МТК «Север-Юг».

Глава азербайджанского государства отметил, что на территории Азербайджана уже существует железная дорога, которая соединяет азербайджано-российскую границу с азербайджано-иранской.

Международный транспортный коридор «Север-Юг» — это мультимодальный маршрут протяженностью 7,2 тысячи километров, который свяжет Санкт-Петербург с портами Ирана и Индии и станет таким образом альтернативой морскому пути, соединяющему Европу через Суэцкий канал со странами Персидского залива и Индийского океана.

И западная, и восточная ветки МТК проходят через Иран. Западная предусматривает перевозку грузов через Решт автомобильным транспортом, восточная — по железной дороге. Конечной точкой является иранский порт Бендер-Аббас на побережье Персидского залива, откуда грузы могут доставляться в Индию морем.

Дотянуться бы до Бендер-Аббаса

При этом западная ветка проходит через Азербайджан, а восточная — через Казахстан и Туркменистан. Возможны и прямые морские перевозки из России в Иран по Каспийскому морю.

Отметим, что в настоящее время одна из веток МТК «Север-Юг», проходящая через Азербайджан, уже действует. Речь идет об автомобильных грузоперевозках.

Строительство железной дороги Решт-Астара на территории Ирана необходимо, чтобы обеспечить железнодорожные грузоперевозки через Азербайджан.

Напомним в этой связи, что между Россией и Ираном было достигнуто соглашение, по которому Москва согласилась предоставить Ирану кредит в размере 1,4 миллиарда долларов на строительство железной дороги, которая соединит Иран и Азербайджан. И хотя договор о реализации проекта стороны пока не подписан, предполагается, что Азербайджан присоединится к этому проекту. Об этом, собственно, было объявлено еще в прошлом году, но, похоже, вопрос затянулся из-за обострившихся в то время отношений между Баку и Тегераном.

В Иране, помимо хорошо известного отсутствующего участка Решт-Астара, остальная инфраструктура также представляет собой однопутные не электрифицированные участки провозной способностью 10 миллионов тонн

Как заявил в Москве министр транспорта России Виталий Савельев, участок Решт-Астара, который станет завершающим звеном МТК «Север-Юг», будет завершен по предварительным оценкам в 2027-2028 годах,

По словам Савельева, работы по созданию этого отрезка, протяженностью 162 километра уже ведутся российской и иранской сторонами.

«Параллельно азербайджанская сторона улучшает свою часть дороги, которая позволяет сегодня провозить до 7 миллионов тонн грузов, - подчеркнул министр транспорта РФ. - Мы хотим увеличить их до 15 миллионов тонн и больше. Все зависит от той грузовой базы, которая пойдет по этому пути».

Савельев также заявил, что в перспективе грузопоток по МТК «Север-Юг» может в зависимости от его востребованности составить от 60 до 100 миллионов тонн в год.

Министр транспорта Савельев заявил, что Азербайджан улучшает свою часть дороги

Как отметил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, к 2025 году грузопоток по МТК «Север‒Юг» должен возрасти в два раза, до 30 миллионов, к 2030 году — до 35 миллионов тонн.

Ну, а по словам Михаила Кабакова, заместителя министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, транспортный коридор «Север-Юг» может в перспективе посредством морского сообщения соединиться с восточным побережьем Африки.

«Страны африканского континента — это государства с большим населением и огромными потребностями в экономике, которые также имеют возможность поставлять собственные товары. А потому есть возможность наращивания перевозок», — заверил российский чиновник.

Впрочем, есть и риски, связанные с МТК «Север-Юг».

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на экспертов международного агентства N.Trans Lab, существующие проекты расширения МТК «Север-Юг» недостаточны для снятия инфраструктурных ограничений.

«Так, - пишет газета, - оба сухопутных маршрута сдерживает низкая пропускная способность железных дорог в Иране, Казахстане, Туркменистане, а также автомобильных дорог в России и Казахстане. Морской маршрут сдерживается также недостаточной мощностью портов, отсутствием железнодорожных подходов к ним в Иране и ветхостью Каспийского флота».

Риски МТК Север-Юг

Агентство N.Trans Lab, как и глава российской группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев, предлагают построить через весь Иран железную дорогу с российской шириной колеи. При этом подчеркивается, что участок Решт-Астара будет прокладываться на местной ширине колеи.

N.Trans Lab опубликовал исследование по перспективам развития МТК «Север-Юг».

«Если говорить о западном маршруте (Россия-Азербайджан-Иран), - пишет агентство, - то в железнодорожной части российская инфраструктура нареканий не вызывает: это двухпутные, полностью или частично электрифицированные пути провозной способностью 60 миллионов тонн. Однако в Азербайджане и Иране дело обстоит хуже. В Азербайджане есть двухпутный электрифицированный участок Самур—Ширван с провозной способностью 30 миллионов тонн, однако от Ширвана до Астары (Азербайджан) он переходит в однопутный не электрифицированный участок провозной способностью 10 миллионов тонн. В Иране, помимо хорошо известного отсутствующего участка Решт-Астара, остальная инфраструктура также представляет собой однопутные не электрифицированные участки провозной способностью 10 миллионов тонн.

С автомобильной инфраструктурой картина зеркально противоположная: в России это двухполосные участки провозной способностью 14 тысяч автомобилей в сутки, тогда как в Азербайджане и Иране— четырехполосные на 40 тысяч машин, а в районе Тегерана — на 80 тысяч.

В Иране, помимо хорошо известного отсутствующего участка Решт-Астара, остальная инфраструктура также представляет собой однопутные не электрифицированные участки провозной способностью 10 миллионов тонн

Что же касается Транскаспийского маршрута, то он ограничен низкой пропускной способностью российской портовой инфраструктуры Каспия (23,5 миллиона тонн), отсутствием железнодорожных подходов к каспийским портам Ирана, а также дефицитом и высоким износом флота».

Как подсчитали эксперты N.Trans Lab, обе страны располагают всего 171 судном со средним возрастом 35 лет и возможностью перевозки не более восьми миллионов тонн в год.

Исходя из этих расчетов, авторы исследования делают вывод о том, что общая инфраструктура МТК «Север-Юг» не позволяет транспортировать больше 10 миллионов тонн железной дорогой и 27–28 миллионов тонн — смешанным железнодорожным и автомобильным транспортом.

И строительство участка Решт-Астара, по мнению агентства, тут не поможет: даже если его провозная способность вырастет до 15 миллионов тонн, остальная железнодорожная инфраструктура Ирана останется неизменной.