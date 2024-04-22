Фархад Мамедов, автор haqqin.az 03:31

Как уже сообщал ранее haqqin.az, 22 апреля, президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в Москву обсудил с президентом России Владимиром Путиным проект международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг», в котором участвуют обе страны. В ходе встречи президент Путин заявил, что данный транспортный коридор соединит Северный морской путь с Персидским заливом и обеспечит Российской Федерации выход в Индию.

В свою очередь, президент Алиев сообщил, что членам правительства Азербайджана уже даны соответствующие поручения относительно МТК «Север-Юг». Глава азербайджанского государства отметил, что на территории Азербайджана уже существует железная дорога, которая соединяет азербайджано-российскую границу с азербайджано-иранской. Международный транспортный коридор «Север-Юг» — это мультимодальный маршрут протяженностью 7,2 тысячи километров, который свяжет Санкт-Петербург с портами Ирана и Индии и станет таким образом альтернативой морскому пути, соединяющему Европу через Суэцкий канал со странами Персидского залива и Индийского океана. И западная, и восточная ветки МТК проходят через Иран. Западная предусматривает перевозку грузов через Решт автомобильным транспортом, восточная — по железной дороге. Конечной точкой является иранский порт Бендер-Аббас на побережье Персидского залива, откуда грузы могут доставляться в Индию морем.

При этом западная ветка проходит через Азербайджан, а восточная — через Казахстан и Туркменистан. Возможны и прямые морские перевозки из России в Иран по Каспийскому морю. Отметим, что в настоящее время одна из веток МТК «Север-Юг», проходящая через Азербайджан, уже действует. Речь идет об автомобильных грузоперевозках. Строительство железной дороги Решт-Астара на территории Ирана необходимо, чтобы обеспечить железнодорожные грузоперевозки через Азербайджан. Напомним в этой связи, что между Россией и Ираном было достигнуто соглашение, по которому Москва согласилась предоставить Ирану кредит в размере 1,4 миллиарда долларов на строительство железной дороги, которая соединит Иран и Азербайджан. И хотя договор о реализации проекта стороны пока не подписан, предполагается, что Азербайджан присоединится к этому проекту. Об этом, собственно, было объявлено еще в прошлом году, но, похоже, вопрос затянулся из-за обострившихся в то время отношений между Баку и Тегераном.

Как заявил в Москве министр транспорта России Виталий Савельев, участок Решт-Астара, который станет завершающим звеном МТК «Север-Юг», будет завершен по предварительным оценкам в 2027-2028 годах, По словам Савельева, работы по созданию этого отрезка, протяженностью 162 километра уже ведутся российской и иранской сторонами. «Параллельно азербайджанская сторона улучшает свою часть дороги, которая позволяет сегодня провозить до 7 миллионов тонн грузов, - подчеркнул министр транспорта РФ. - Мы хотим увеличить их до 15 миллионов тонн и больше. Все зависит от той грузовой базы, которая пойдет по этому пути». Савельев также заявил, что в перспективе грузопоток по МТК «Север-Юг» может в зависимости от его востребованности составить от 60 до 100 миллионов тонн в год.

Как отметил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, к 2025 году грузопоток по МТК «Север‒Юг» должен возрасти в два раза, до 30 миллионов, к 2030 году — до 35 миллионов тонн. Ну, а по словам Михаила Кабакова, заместителя министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, транспортный коридор «Север-Юг» может в перспективе посредством морского сообщения соединиться с восточным побережьем Африки. «Страны африканского континента — это государства с большим населением и огромными потребностями в экономике, которые также имеют возможность поставлять собственные товары. А потому есть возможность наращивания перевозок», — заверил российский чиновник. Впрочем, есть и риски, связанные с МТК «Север-Юг». Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на экспертов международного агентства N.Trans Lab, существующие проекты расширения МТК «Север-Юг» недостаточны для снятия инфраструктурных ограничений. «Так, - пишет газета, - оба сухопутных маршрута сдерживает низкая пропускная способность железных дорог в Иране, Казахстане, Туркменистане, а также автомобильных дорог в России и Казахстане. Морской маршрут сдерживается также недостаточной мощностью портов, отсутствием железнодорожных подходов к ним в Иране и ветхостью Каспийского флота».

Агентство N.Trans Lab, как и глава российской группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев, предлагают построить через весь Иран железную дорогу с российской шириной колеи. При этом подчеркивается, что участок Решт-Астара будет прокладываться на местной ширине колеи. N.Trans Lab опубликовал исследование по перспективам развития МТК «Север-Юг». «Если говорить о западном маршруте (Россия-Азербайджан-Иран), - пишет агентство, - то в железнодорожной части российская инфраструктура нареканий не вызывает: это двухпутные, полностью или частично электрифицированные пути провозной способностью 60 миллионов тонн. Однако в Азербайджане и Иране дело обстоит хуже. В Азербайджане есть двухпутный электрифицированный участок Самур—Ширван с провозной способностью 30 миллионов тонн, однако от Ширвана до Астары (Азербайджан) он переходит в однопутный не электрифицированный участок провозной способностью 10 миллионов тонн. В Иране, помимо хорошо известного отсутствующего участка Решт-Астара, остальная инфраструктура также представляет собой однопутные не электрифицированные участки провозной способностью 10 миллионов тонн. С автомобильной инфраструктурой картина зеркально противоположная: в России это двухполосные участки провозной способностью 14 тысяч автомобилей в сутки, тогда как в Азербайджане и Иране— четырехполосные на 40 тысяч машин, а в районе Тегерана — на 80 тысяч.