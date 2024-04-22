В Минобороны России утверждают, что за ночь уничтожены 8 украинских беспилотников по всей стране: три – над территорией Курской области; два – над территорией Белгородской области; два – над территорией Воронежской области и один – над территорией Смоленской области.

В сети публикуют видео, как утверждается, с места пожара в Воронежской области после атаки БПЛА.

*** 09:32

Украинский беспилотник или несколько беспилотников ударили по нефтебазе в деревне Раздорово под Смоленском.

«…Первый взрыв раздался в 3:15 ночи, в районе нефтяной базы у деревни Раздорово (около 20 км от Смоленска). Примерно через 15 минут раздался еще один взрыв, после этого в районе промышленного объекта появилось зарево и дым. Уже около четырех утра было слышно еще несколько громких хлопков», — пишут российские СМИ.