Сегодня состоялась церемония официальной встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прибывшего в Азербайджан с государственным визитом, сообщает официальный сайт президента Азербайджана.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с государственным визитом в Баку. Об этом сообщает официальный сайт президента Азербайджана.

Согласно сообщению, в составе делегации 15 министров и чиновников. В рамках визита глава государства проведет двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсудит вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Также планируется проведение второго заседания межгосударственного совета, по итогам которого будут подписаны Совместная декларация президентов и ряд соглашений, направленных на углубление сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Главы государств также примут участие в церемонии закладки капсулы строительства средней школы села Хыдырлы.

Предыдущий визит Садыра Жапарова в Азербайджан состоялся 23-24 ноября 2023 года для участия в саммите глав государств Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).