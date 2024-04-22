Началась встреча Алиева и Жапарова обновлено 11:52
Началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в узком составе.
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Сегодня состоялась церемония официальной встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прибывшего в Азербайджан с государственным визитом, сообщает официальный сайт президента Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Жапарова.
Главы государств обошли строй почетного караула.
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с государственным визитом в Баку. Об этом сообщает официальный сайт президента Азербайджана.
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направился в Азербайджан с государственным визитом, сообщают киргизские СМИ.
Согласно сообщению, в составе делегации 15 министров и чиновников. В рамках визита глава государства проведет двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсудит вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Также планируется проведение второго заседания межгосударственного совета, по итогам которого будут подписаны Совместная декларация президентов и ряд соглашений, направленных на углубление сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Главы государств также примут участие в церемонии закладки капсулы строительства средней школы села Хыдырлы.
Предыдущий визит Садыра Жапарова в Азербайджан состоялся 23-24 ноября 2023 года для участия в саммите глав государств Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).