Сестра Ким Чен Ына сравнила чиновников Южной Кореи с собаками

Ким Ё Чжон, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, заявила, что Южная Корея «будет уничтожена», если попытается применить против КНДР силу. Она сравнила южнокорейских чиновников с собаками.

Как утверждает Ким Ё Чжон, ситуация в регионе «все глубже погружается в опасный водоворот из-за постоянных военных маневров враждебных сил», в том числе США. Она призвала Вашингтон «не поощрять безрассудную храбрость своих особых приспешников — корейцев».

«Я, конечно, знаю, что напуганная собака хорошо лает, но в последнее время лидеры корейских марионеточных военных лают в чрезмерной степени. Если они захотят довериться своему начальству и попытаются применить против нас силу, они будут немедленно уничтожены», -сказала сестра лидера КНДР, которую цитирует Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Она пригрозила, что если Вашингтон «продолжит собирать подчиненных, хвастаться своей мощью и угрожать безопасности» Северной Кореи, то безопасность США и их союзников «столкнется с еще большим риском». «Мы продолжим накапливать самую подавляющую военную мощь для защиты нашего суверенитета, безопасности и регионального мира», - заверила Ким Ё Чжон.