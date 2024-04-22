США предварительно обсудили санкции против Китая

США предварительно обсудили введение санкций против Китая, которые грозят отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы? однако пока не имеют плана внедрения таких мер, сообщил американский чиновник Reuters.

США рассчитывают, что угроза потери китайскими банками доступа к доллару и риск ухудшения торговых связей с Европой убедят Пекин не поддерживать военную машину РФ. Нацеленность санкций на банки является вариантом эскалации на случай, если дипломатические меры не смогут убедить Пекин ограничить экспорт.

Усиление санкций рассматривают как применение одного из самых мощных инструментов финансового принуждения поставить крест на быстрорастущей торговле между Пекином и Москвой, которая позволила Кремлю восстановить армию.