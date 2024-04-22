Главу Гагаузии собираются судить

Дело было заведено в отношении запрещенной в Молдове оппозиционной партии «Шор», Гуцул — одна из обвиняемых.

21 апреля в Москве прошел съезд пророссийских оппозиционных депутатов Молдовы, выступающих против политики президента республики Майи Санду, направленной на интеграцию с Европейским союзом. На нем беглый бизнесмен Илан Шор и башкан Гагаузии Евгения Гуцул объявили о создании предвыборного блока. Вечером 22 апреля в аэропорту Кишинева по прилете задерживали оппозиционных депутатов, которые возвращались из Москвы. Исполняющий обязанности генпрокурора Молдовы Ион Мунтяну сообщил 23 апреля, что действия сторонников Илана Шора могут быть квалифицированы как государственная измена.

Шор является основателем пророссийской партии «Шор». В июне 2023 года Конституционный суд Молдовы признал ее незаконной. Гуцул состоит в «Шор». Незадолго до запрета партии она одержала победу на выборах главы автономного региона Гагаузии.