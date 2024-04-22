Airbus будет использовать российский титан

Правительство Канады разрешило компании Airbus использовать российский титан, несмотря на санкции, введенные Оттавой в феврале против крупнейшего производителя титана в мире - российской корпорации "ВСМПО-Ависма".

Несмотря на санкции, Канада предоставила специальное разрешение, которое дает Airbus большую свободу в использовании своих производств на территории страны, где сейчас частично собираются Airbus A220.

Airbus ранее неоднократно предупреждала о том, что рестрикции в отношении российского титана могут нанести "сильнейший удар" по западной авиастроительной отрасли, тогда как ущерб для российской экономики "будет незначительным".